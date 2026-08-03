Более 7 тысяч пенсионеров Калининградской области повысили цифровую и финансовую грамотность

В Калининградской области более 7 тысяч пенсионеров прошли обучение в Центрах общения старшего поколения при Отделении Соцфонда. За время работы центров организовано свыше 1,5 тысячи образовательных мероприятий. Специалисты учили пожилых людей пользоваться порталом госуслуг, гаджетами, цифровым ID в мессенджере MAX.