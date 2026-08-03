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Более 7 тысяч пенсионеров Калининградской области повысили цифровую и финансовую грамотность

В 11 Центрах общения старшего поколения прошли 1,5 тыс. занятий. Учили работать с.

Источник: KaliningradToday

порталом госуслуг и защищаться от мошенников.

В Калининградской области более 7 тысяч пенсионеров прошли обучение в Центрах общения старшего поколения при Отделении Соцфонда. За время работы центров организовано свыше 1,5 тысячи образовательных мероприятий. Специалисты учили пожилых людей пользоваться порталом госуслуг, гаджетами, цифровым ID в мессенджере MAX.

На занятиях выступали сотрудники регионального центра финансовой грамотности, правоохранительных органов, общества «Знание», Управления Центробанка. Они рассказывали о современных банковских инструментах, управлении бюджетом, безопасных накоплениях и защите от мошенников.