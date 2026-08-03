СМИ: создан ИИ, заменяющий опыты на животных при тестах на токсичность

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ученые из Московского авиационного института (МАИ) и Сколтеха создали нейросеть, позволяющую оперативно определять уровень токсичности веществ, она также исключает необходимость в экспериментах на животных, сообщает «Газета.Ru».
«Ученые из Московского авиационного института и Сколтеха создали нейросеть, которая позволяет оперативно определять уровень токсичности веществ на основе наночастиц оксидов железа. Она может проверять новые лекарственные препараты без дорогостоящих лабораторных тестов. Также она полностью исключает необходимость в экспериментах на животных», — пишет интернет-издание со ссылкой на МАИ.
Такие наночастицы, поясняет «Газета.Ru», перспективны для медицины: в частности, они используются для адресной доставки лекарств в нужную область организма — например, к раковой опухоли — с помощью магнитного поля.
Как отметила профессор кафедры МАИ, доктор химических наук Камиля Кыдралиева, методология позволяет заменить длительные эксперименты на животных по оценке экотоксичности наночастиц на быстрый, точный и гуманный цифровой процесс.
«Для фармацевтических и производственных компаний это означает, что они могут не тратить недели и месяцы на поиск эффективных химических структур, экономя огромные бюджеты на лабораторные тесты, инфраструктуру и персонал», — уточнила она.