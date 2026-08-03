СМИ: создан ИИ, заменяющий опыты на животных при тестах на токсичность

«Ученые из Московского авиационного института и Сколтеха создали нейросеть, которая позволяет оперативно определять уровень токсичности веществ на основе наночастиц оксидов железа. Она может проверять новые лекарственные препараты без дорогостоящих лабораторных тестов. Также она полностью исключает необходимость в экспериментах на животных», — пишет интернет-издание со ссылкой на МАИ.