Синоптик пообещал москвичам последний августовский «зажар» на этой неделе

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Тридцатиградусная жара и скоротечные дожди ожидаются в Москве на этой неделе, это будет последний августовский «зажар», сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Несмотря на то, что август — месяц погодных контрастов, лето будет неохотно уступать свои позиции и даже контратаковать. На этой неделе тени не спасут, и жителей Центральной России ждет последний августовский “зажар”, — рассказал Тишковец.
Он уточнил, что погода в начале недели будет оставаться в рамках летней нормы. Так, в понедельник максимальная температура воздуха составит плюс 24−27.
Во вторник москвичей и жителей большей части средней полосы России также ждет солнце и тепло, обойдется без осадков, воздух прогреется до плюс 25−28 градусов.
«В среду дожди также маловероятны, и станет на градус теплее: под утро плюс 14−17, в Подмосковье, особенно в низинах и у водоемов, будут стелиться “молочные” туманы, после полудня плюс 26−29», — отметил он.
Синоптик рассказал, что в четверг по региону скользнет атмосферный фронт, отметившись скоротечным грозовым дождем, в дневное время ожидается удушающий зной — плюс 23−31 градус. По словам Тишковца, дожди и жара сохранятся и в пятницу.
«К вечеру в небе вырастут “шапки” разрозненных кучево-дождевых облаков высотой до 11−12 километров, переходящих в грозовое состояние — ожидается до 7−12 литров воды на метр площади. Ночная температура воздуха составит плюс 18−21, в дневные часы, когда солнце будет стоять в зените отвесным молотом, столбики термометров снова будут штурмовать 30-градусную отметку. Это будет жара-прощание», — заключил синоптик.