Синоптик пообещал москвичам последний августовский «зажар» на этой неделе

«К вечеру в небе вырастут “шапки” разрозненных кучево-дождевых облаков высотой до 11−12 километров, переходящих в грозовое состояние — ожидается до 7−12 литров воды на метр площади. Ночная температура воздуха составит плюс 18−21, в дневные часы, когда солнце будет стоять в зените отвесным молотом, столбики термометров снова будут штурмовать 30-градусную отметку. Это будет жара-прощание», — заключил синоптик.