Большинство красноярцев ведут учет финансов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Большинство экономически активных жителей Красноярска ведут учет личных финансов и планируют свои доходы и расходы.
Согласно результатам опроса SuperJob, 68% красноярцев так или иначе следят за своими финансами: 53% делают это примерно, а еще 15% ведут строгий учет. Не контролируют доходы и расходы 32% респондентов.
Финансовое планирование также остается распространенной практикой. О будущих доходах и расходах задумываются 67% участников исследования. Большинство из них (44%) строят планы на срок до полугода, 16% — на период от шести месяцев до года, а еще 7% планируют более чем на год вперед.
Большинство жителей города (56%) оценивают свой уровень финансовой грамотности как средний. Высоким его считают лишь 15% опрошенных, а низким — 12%.