Жители Калининградской области потратили 13 млрд рублей на кондитерские изделия в 2025-м

Жители Калининградской области в 2025 году приобрели кондитерских изделий на 13 млрд рублей. Такие оперативные данные опубликовал Калининградстат.
По сравнению с 2024 годом объем розничных продаж вырос почти на 3,5 млрд рублей — тогда он составлял 9,6 млрд рублей. В сопоставимых ценах продажи увеличились на 7%.
Одновременно в регионе выросло производство шоколада и какаосодержащих продуктов. По данным статистиков, в 2025 году предприятия выпустили 2,2 тыс. тонн такой продукции против 0,5 тыс. тонн годом ранее.
В июне килограмм шоколада в регионе стоил в среднем 1 656 рублей, а килограмм какао — 1 407 рублей. Самый дорогой шоколад продавался на Чукотке (2 688 рублей за килограмм), а самый дешевый — в Ингушетии (1 058 рублей за килограмм).