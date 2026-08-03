Жители Калининградской области потратили 13 млрд рублей на кондитерские изделия в 2025-м

В июне килограмм шоколада в регионе стоил в среднем 1 656 рублей, а килограмм какао — 1 407 рублей. Самый дорогой шоколад продавался на Чукотке (2 688 рублей за килограмм), а самый дешевый — в Ингушетии (1 058 рублей за килограмм).