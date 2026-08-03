Пришла жара! Платные открытые бассейны Красноярска 2026: адреса и цены

В Красноярск нагрянула жара — синоптики обещают до +35 градусов. А значит, самое время хватать последний месяц лета за хвост и отдохнуть у воды. Для тех, кому не подходят бесплатные общественные пляжи (тут линк на твою статью про них), есть платные открытые бассейны. В одних комплексах можно провести весь день, в других действуют вечерние и почасовые тарифы. Редакция krsk.aif.ru собрала актуальные цены, адреса и часы работы открытых бассейнов летом 2026 года.
Пляж-парк «Прищепка».
В Октябрьском районе работают четыре бассейна для взрослых и детей. На территории установлены шезлонги и зонты, есть фуд-корт, раздевалки и душевые. Для маленьких посетителей проводят развлекательные программы и пенные вечеринки. До 17:00 действуют основные тарифы, вечером билеты становятся дешевле. Малыши младше трёх лет проходят бесплатно.
Где: ул. Садовая, 2г/1.
Цены: до 17:00 билет для детей от 3 до 6 лет стоит 1600 рублей, от 7 до 13 лет — 1800 рублей, для посетителей от 14 лет — 2000 рублей. После 17:00 — 1400, 1600 и 1800 рублей соответственно.
Часы работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.
«Ривьера».
Комплекс находится на Взлётке. Здесь оборудованы открытые бассейны разной глубины, раздевалки, душевые, камеры хранения и кафе. Посетителям предлагают зоны «Стандарт» и «Комфорт»: во второй установлены шезлонги с мягкими матрасами и зонты. Дети до пяти лет включительно могут пройти бесплатно. С 18:00 начинает действовать вечерний тариф.
Где: ул. 78-й Добровольческой Бригады, 14и/4.
Цены: три часа в зоне «Стандарт» стоят 800 рублей, в зоне «Комфорт» — 1300 рублей. Безлимитное посещение обойдётся в 1300 и 1800 рублей соответственно. После 18:00 билеты стоят 500 и 800 рублей.
Часы работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.
Пляжный комплекс «Мираж».
Один из крупнейших открытых бассейнов региона работает в фанпарке «Бобровый лог». Диаметр основной чаши с подогреваемой водой составляет 36 метров. Рядом расположены детские бассейны, шезлонги, душевые, раздевалки, камеры хранения и точки питания. Посетители могут выбрать трёхчасовой, дневной или вечерний тариф. Также предусмотрена зона повышенного комфорта.
Где: фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, 92/1.
Цены: три часа по тарифу «Стандарт» стоят 1850 рублей для взрослого и 1100 рублей для ребёнка. Тариф «Комфорт» на три часа — 2350 и 2000 рублей соответственно. Дневной билет стоит 2500 рублей для взрослого и 1600 рублей для ребёнка, вечерний — 1200 и 700 рублей.
Часы работы: с понедельника по пятницу — с 10:00 до 21:00, в выходные — с 9:00 до 21:00.
Акваклуб «Кубеково».
Примерно в 20 минутах езды от Красноярска находятся два открытых бассейна. Глубина взрослой чаши достигает полутора метров, температура воды держится около +27 градусов. Детский бассейн глубиной 50 сантиметров прогревают примерно до +30 градусов. На территории есть шезлонги, бар, танцпол и крытые беседки. Количество посетителей ограничено, поэтому в жаркую погоду места могут закончиться ещё до вечера.
Где: трасса Р-255 «Сибирь», глубокий обход Красноярска, 20-й километр, строение 1.
Цены: дневной стандартный билет для взрослого стоит 2000 рублей, детский — от 1400 рублей. Дети младше трёх лет проходят бесплатно. Полотенце можно арендовать за 300 рублей.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Банно-бассейновый комплекс «Сударь».
Открытый бассейн расположен на Базаихе, рядом с лесом и канатной дорогой. Комплекс ориентирован преимущественно на взрослых: детей младше семи лет в бассейн не допускают. Цена зависит от времени посещения. Можно приобрести утренний, дневной, вечерний или безлимитный билет. После 19:00 проводят отдельные мероприятия для совершеннолетних гостей.
Где: ул. Базайская, 58а.
Цены: с 10:00 до 13:00 — 1500 рублей, с 13:00 до 19:00 — 2000 рублей, с 16:00 до 19:00 — 1500 рублей. Безлимитный билет с 10:00 до 19:00 стоит 3000 рублей. Дополнительный час — 700 рублей.
Часы работы: дневное посещение — с 10:00 до 19:00, вечерняя программа 18+ — с 19:00 до 23:00.
Летний комплекс «Холмы».
Комплекс расположен в Дрокино. Здесь работают четыре подогреваемых бассейна: взрослый, спа-бассейн с гидромассажем и две детские чаши. Бассейн для малышей до трёх лет находится под навесом. На территории установлены сотни шезлонгов, круглые кровати и отдельные VIP-комнаты. Для семей с детьми оборудованы игровая площадка, раздевалка и комната матери и ребёнка. Дети младше семи лет проходят бесплатно без предоставления отдельного места.
Где: село Дрокино, микрорайон Монамур, ул. Парковая, 5.
Цены: место на шезлонге стоит от 2000 до 3200 рублей в зависимости от дня недели и выбранной зоны. После 15:00 действуют сниженные тарифы. Кровати и VIP-зоны оплачиваются отдельно.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.
ЕМЕ. Парк.
Комплекс работает на берегу Емельяновского озера. В аквазоне оборудованы взрослый и детские бассейны, джакузи и места для отдыха. Гости могут выбрать стандартную, VIP- или премиальную зону. В стоимость билета входит место для отдыха. В VIP-зоне предоставляют зонт, матрас и столик, а в премиальной — ещё и полотенца.
Где: Емельяновский муниципальный округ, территория Емельяновское озеро, 6.
Цены: с понедельника по четверг стандартный взрослый билет стоит 2000 рублей, детский — 1700 рублей. С пятницы по воскресенье — 2400 и 1800 рублей. После 16:00 стандартный билет стоит 1700 рублей. VIP-тариф — от 3000 рублей, премиальный — от 3700 рублей.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.
«Бархат А 1ef0 ква Клаб».
Аквапарк находится на берегу озера Бархатово. На территории работают пять бассейнов с подогревом и 19 водных аттракционов. Для малышей оборудован отдельный водный городок, для детей постарше — «Пиратская бухта», а для взрослых и подростков доступны большие горки. Шезлонги, кровати и бунгало в лаунж-зонах оплачиваются отдельно. Для многодетных семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, ветеранов и семей участников СВО предусмотрена скидка.
Где: Бархатовский сельсовет, территория 1.
Цены: взрослый билет на весь день стоит 2400 рублей, после 16:00 — 1700 рублей. Детский билет от 3 до 14 лет — 1500 и 1000 рублей соответственно. Для детей от года до трёх лет вход стоит 200 рублей, малыши младше года проходят бесплатно.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме дней проведения специальных мероприятий.
Пикник-парк «Акватория».
Загородный комплекс расположен на берегу Енисея между Есаулово и Ермолаево. Здесь работают большой бассейн с температурой воды около +25…+27 градусов и детская чаша, которую прогревают до +27…+29 градусов. Кроме бассейнов, на территории есть кафе, беседки, площадки для барбекю и глэмпинг. Дети младше трёх лет проходят бесплатно.
Где: Берёзовский район, между сёлами Есаулово и Ермолаево.
Цены: в будни взрослый билет на весь день стоит 1600 рублей, детский — 1000 рублей. После 17:00 — 1200 и 700 рублей. В выходные полный билет стоит 1800 рублей для взрослого и 1200 рублей для ребёнка, вечерний — 1400 и 1000 рублей.
Часы работы: режим посещения зависит от выбранной даты бронирования.
«Маналэнд».
Комплекс находится в посёлке Усть-Мана. Посетителям доступны четыре бассейна, пляжная зона, сауны и хаммам. Можно разместиться на собственном полотенце, арендовать шезлонг, лаунж-кровать или топчан. После 17:00 на тариф с шезлонгом действует скидка 50%. Дети младше трёх лет проходят бесплатно.
Где: посёлок Усть-Мана, ул. Лесная, 14/10.
Цены: свободное размещение без шезлонга стоит 1300 рублей в будни и 1400 рублей в выходные. Место на шезлонге — 1800 и 2100 рублей. Вечерний тариф — 900 и 1050 рублей. Детский билет для посетителей от 3 до 8 лет стоит 800−850 рублей.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.
Бассейн базы отдыха «Манская петля».
Открытый подогреваемый бассейн расположен на берегу Маны. Это вариант для тех, кто хочет совместить купание с загородной поездкой и отдыхом у реки. Рядом с бассейном оборудована зона для загара. Посетить его можно отдельно, не арендуя номер на базе отдыха.
Где: посёлок Манский, 14.
Цены: в будни взрослый билет стоит 1500 рублей, детский от 3 до 10 лет — 1000 рублей. В выходные — 1700 и 1200 рублей соответственно. Дети младше трёх лет проходят бесплатно.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.
Ранее мы собрали официально разрешенные пляжи Красноярска — с ними можно ознакомиться в статье.