Пришла жара! Платные открытые бассейны Красноярска 2026: адреса и цены

В Красноярск нагрянула жара — синоптики обещают до +35 градусов. А значит, самое время хватать последний месяц лета за хвост и отдохнуть у воды. Для тех, кому не подходят бесплатные общественные пляжи (тут линк на твою статью про них), есть платные открытые бассейны. В одних комплексах можно провести весь день, в других действуют вечерние и почасовые тарифы. Редакция krsk.aif.ru собрала актуальные цены, адреса и часы работы открытых бассейнов летом 2026 года.