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Нижегородцы смогут прожить на свои сбережения в среднем 4,4 месяца

38% горожан признались, что не имеют накоплений.

Источник: Живем в Нижнем

Сбережений нижегородцев в среднем хватит на 4,4 месяца при потере всех источников дохода. Об этом сообщили эксперты SuperJob по результатам опроса.

По данным аналитиков, большинство нижегородцев — 45% — просчитывает свои будущие доходы и расходы на срок до полугода. Еще 14% жителей строят свои планы от 6 месяцев до года вперед, а 8% — от года и более.

20% горожан продержатся на свои сбережения 1−2 месяца. Только 7% респондентам хватит накоплений более чем на год. В среднем без зарплаты нижегородцы смогут прожить 4,4 месяца.

Свою финансовую грамотность 55% оценивает как среднюю. Планирование финансов чаще свойственно мужчинам, гражданам старше 35 лет, жителям с высшим образованием и нижегородцам с доходом до 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что нижегородцы в среднем зарабатывают почти 85 тысяч рублей.