Среднего запаса накоплений калининградцев хватит на 4,4 месяца без зарплаты

SuperJob выяснил, какой запас финансовой прочности есть у калининградцев. В среднем накоплений горожан хватит на 4,4 месяца жизни без зарплаты. 13% смогут продержаться меньше месяца, 19% — от одного до двух, 15% — от трёх до шести, 8% — от полугода до года, 7% — более года. При этом 38% опрошенных признались, что не имеют сбережений.