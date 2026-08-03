Среднего запаса накоплений калининградцев хватит на 4,4 месяца без зарплаты

SuperJob выяснил, какой запас финансовой прочности есть у калининградцев. В среднем накоплений горожан хватит на 4,4 месяца жизни без зарплаты. 13% смогут продержаться меньше месяца, 19% — от одного до двух, 15% — от трёх до шести, 8% — от полугода до года, 7% — более года. При этом 38% опрошенных признались, что не имеют сбережений.
66% жителей так или иначе следят за доходами и расходами (52% — примерно, 14% — строго). 34% не ведут учёт финансов. Свои будущие доходы и расходы просчитывают 68%: 45% — на срок до полугода, 16% — от полугода до года, 7% — более чем на год.
55% оценивают свою финансовую грамотность как среднюю, 17% — как высокую, 12% — как низкую. Мужчины чаще ведут учёт, активнее планируют и выше оценивают свою грамотность. Молодёжь до 35 лет следит за бюджетом и копит реже, чем старшие. Обладатели высшего образования скрупулезнее относятся к финансам и чаще имеют сбережения. С ростом дохода растёт и доля тех, у кого есть накопления.