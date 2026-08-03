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Почти 40% калининградцев не имеют финансовой подушки — исследование

Остальные в среднем смогут прожить без заработка чуть дольше четырёх месяцев.

Источник: Клопс.ru

Оставшись без источников дохода, калининградцы в среднем смогут прожить на отложенные деньги 4,4 месяца. Об этом говорится в исследовании SuperJob, опубликованном в понедельник, 3 августа.

Почти у четверых из десяти респондентов финансовой подушки нет. Ещё 13% продержались бы меньше месяца, 19% — от одного до двух, 15% — от трёх до шести, 8% — от полугода до года, а 7% — дольше. За своими доходами и расходами следят 66% горожан: 52% делают это интуитивно, 14% — строго. Будущие траты просчитывают 68%, причём большинство ограничивается планами на ближайшие полгода.

Свою финансовую грамотность 55% участников исследования оценили как среднюю, 17% — как высокую, 12% — как низкую. Мужчины чаще женщин ведут учёт и строят долгосрочные планы, молодёжь занимается этим реже старших. Меньше всего сбережений имеют люди от 35 до 45 лет. Респонденты с высшим образованием внимательнее относятся к деньгам, чем выпускники колледжей. С ростом зарплаты увеличивается и доля тех, у кого есть накопления.

Опрос проводили с 14 по 20 июля 2026 года. В нём участвовали экономически активные жители Калининграда.

Каждый третий калининградец откладывает деньги на чёрный день. Молодёжь чаще копит на жильё, путешествия, автомобиль, лечение, крупные покупки и образование, люди постарше — на будущее детей.

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