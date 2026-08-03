Почти 40% калининградцев не имеют финансовой подушки — исследование

Свою финансовую грамотность 55% участников исследования оценили как среднюю, 17% — как высокую, 12% — как низкую. Мужчины чаще женщин ведут учёт и строят долгосрочные планы, молодёжь занимается этим реже старших. Меньше всего сбережений имеют люди от 35 до 45 лет. Респонденты с высшим образованием внимательнее относятся к деньгам, чем выпускники колледжей. С ростом зарплаты увеличивается и доля тех, у кого есть накопления.