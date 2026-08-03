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В Канске подрядчик взял 635 тысяч рублей на ремонт сцены театра и исчез

В Канске подрядчик получил аванс в 635 тысяч рублей за ремонт сцены в драмтеатре и пропал. Оказалась, фирма промышляла такого рода мошенничеством в разных регионах страны.

В Канске подрядчик получил аванс в 635 тысяч рублей за ремонт сцены в драмтеатре и пропал.

Как сообщили в прокуратуре края, государственный контракт на 2,1 млн рублей заключили с ООО «Триумф». Выяснилось, что компания зарегистрирована в Москве, у нее нет ни техники, ни сотрудников для выполнения работ. Директор, по данным ведомства, оказался номинальным — компанию за 5 тысяч рублей оформила женщина, которую нашли по объявлению. О заключенных контрактах она не знала.

Как установило следствие, это не единственный эпизод. Та же фирма получила 276 тысяч рублей аванса за монтаж насосной станции в поселке Агинское в Забайкальском крае и 410 тысяч за издание книги в Гурьевске Калининградской области, но результат оказался аналогичным. Общая сумма ущерба по трем эпизодам превысила 1,3 млн рублей.

Прокуратура направила материалы для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве в крупном размере. Контракт с театром расторгли, а «Триумф» внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Расследование продолжается.

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