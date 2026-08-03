В Канске подрядчик взял 635 тысяч рублей на ремонт сцены театра и исчез

Как сообщили в прокуратуре края, государственный контракт на 2,1 млн рублей заключили с ООО «Триумф». Выяснилось, что компания зарегистрирована в Москве, у нее нет ни техники, ни сотрудников для выполнения работ. Директор, по данным ведомства, оказался номинальным — компанию за 5 тысяч рублей оформила женщина, которую нашли по объявлению. О заключенных контрактах она не знала.