Стали известны новые даты отключения холодной воды на левобережье Красноярска

«КрасКом» объявил новые даты планового отключение холодной воды в левобережье Красноярска. Остановка водозаборов была запланирована на 7−9 августа, но ее сдвинули из-за ливней, затопивших строительные котлованы.
Вода будет отключена с 23:00 14 августа до 23:00 16 августа.
Без холодной воды должны были остаться Октябрьский район полностью (включая микрорайоны Горный, Славянский, Овинный, Плодово-Ягодную станцию и садоводства), части Железнодорожного района (до железной дороги со стороны Октябрьского района, улицы Озерная, Северо-Енисейская, Маерчака), части Центрального района (поселок СВЭМ, улицы 2-я Брянская, Брянская, Подзолкова, Промысловая, Караульная), части Советского района (переулок Светлогорский, улица Подзолкова), а также поселки Солонцы, Минино, Бугачево, Шамони и микрорайоны Новалэнд и «Живем».
Подвоз организуют только для социально значимых учреждений.
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