Состав воды древнего озера позволил сохранить останки рыб в Забайкалье

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Российские ученые выяснили, что существование во времена динозавров древнего озера с щелочным составом воды на территории Забайкалья позволило хорошо сохранить останки рыб этого периода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета.
Окаменелости древних рыб ученые впервые нашли в разрезе на реке Турга в Восточном Забайкалье еще в XIX веке. Останки отличались особенной сохранностью: у ископаемых рыб отлично сохраняются скелет, все кости черепа и чешуя, а у рачков-конхостраков — хитиновый скелет и кладки с яйцами. Находки ископаемой биоты отсюда известны с 1846 года после экспедиции путешественника и ученого Миддендорфа. Ученые из Новосибирска впервые провели тафономическое исследование находок — это изучение того, как останки организмов переходят из биосферы в литосферу.
«Мы установили, что главными факторами, отвечающими за высокую степень сохранности представителей фауны мелового периода в Тургинском палеоозере, является отсутствие гидродинамического воздействия, дефицит кислорода в придонном слое и щелочность воды. Важным фактором сохранности является отсутствие длительного посмертного нахождения рыбы в толще воды. В исследуемом нами древнем водоеме зимой всплытию тел мертвых рыб препятствовала низкая температура воды, а в теплое время года посмертное их всплытие предотвращал повышенный уровень рН», — приводит пресс-служба слова одного из авторов исследования Всеволода Ефременко.
По его словам, если в каком-либо палеоозере хорошо захоранивались одни позвоночные, есть вероятность, что могут сохраниться другие. Такие, как, например, черепахи, динозавры, птерозавры и другие, которые могли разными путями и при различных обстоятельствах попасть в данный водоем. «Поэтому, выявив факторы, влияющие на хорошую сохранность рыб, можно предсказать, что в этом же месте есть вероятность найти и других представителей животного мира мелового периода», — пояснил он.
Новосибирские ученые проанализировали крупную выборку ископаемых рыб из Тургинского лагерштетта, оценивая сохранность скелетов, размеры особей и их ассоциации с беспозвоночными. Они сопоставили эти данные с экспериментами по захоронению рыб и собственными материалами о палеоозере. Так удалось реконструировать условия, существовавшие в регионе 125 млн лет назад.
Об уникальности озера.
В пресс-службе вуза ТАСС уточнили, что учеными пока не найдены аналоги озеру, однако оно отличается от современных. «Исследованное палеоозеро отличается от современных тем, что существовало оно в меловом периоде в условиях крайне теплого климата, гораздо теплее, чем сейчас. Поэтому нельзя переносить современные условия на далекое прошлое. С другой стороны, есть и особенности, которые мы можем найти и в современности. Например, это палеоозеро развивались под влиянием вулканизма. Выпадавший пепел изменял условия жизни для древних организмов и влиял на химизм воды. Жизнь в таком озере была относительно бедной, что выражено в составе фауны. Так что это палеоозеро можно сравнить с современными, развивающимися недалеко о действующих вулканов», — привели в пресс-службе слова ученых.