Состав воды древнего озера позволил сохранить останки рыб в Забайкалье

В пресс-службе вуза ТАСС уточнили, что учеными пока не найдены аналоги озеру, однако оно отличается от современных. «Исследованное палеоозеро отличается от современных тем, что существовало оно в меловом периоде в условиях крайне теплого климата, гораздо теплее, чем сейчас. Поэтому нельзя переносить современные условия на далекое прошлое. С другой стороны, есть и особенности, которые мы можем найти и в современности. Например, это палеоозеро развивались под влиянием вулканизма. Выпадавший пепел изменял условия жизни для древних организмов и влиял на химизм воды. Жизнь в таком озере была относительно бедной, что выражено в составе фауны. Так что это палеоозеро можно сравнить с современными, развивающимися недалеко о действующих вулканов», — привели в пресс-службе слова ученых.