Новую систему отбора в резидентуру ввели в Казахстане: Минздрав объяснил новшество

Во Франции распределение в резидентуру также осуществляется по результатам национальной итоговой оценки выпускников. В США и Канаде при поступлении учитываются результаты национальных экзаменов, академическая успеваемость, достижения во время обучения и другие объективные показатели. Дополнительный вступительный экзамен после окончания медицинского университета там не проводится.