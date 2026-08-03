Новую систему отбора в резидентуру ввели в Казахстане: Минздрав объяснил новшество

В Telegram-канале Минздрава разъяснили, что ведомство внедрило новую цифровую систему отбора претендентов в резидентуру. Целью нововведения является повышение честности, прозрачности и объективности конкурса. Впервые прием в резидентуру проходит на единой электронной платформе, где решение о приеме принимает автоматизированная система ранжирования кандидатов. Это исключает влияние человеческого фактора и обеспечивает равные условия для всех выпускников.
При оценке кандидатов учитываются два объективных показателя: GPA — академическая успеваемость за все годы обучения и результат независимой итоговой аттестации (ИГА). Такой подход позволяет всесторонне оценить знания и качество подготовки будущего врача.
Минздрав проанализировал результаты медицинских вузов страны и выяснил, что различия в среднем GPA между университетами незначительны. Итоговая независимая аттестация проводится по единым требованиям, что позволяет объективно сопоставить уровень подготовки выпускников независимо от места обучения. Разница в среднем конкурсном балле крупнейших медицинских вузов после объединения GPA и результатов ИГА составляет около трех баллов, что подтверждает сглаживание особенностей внутренних систем оценивания разных университетов.
Во Франции распределение в резидентуру также осуществляется по результатам национальной итоговой оценки выпускников. В США и Канаде при поступлении учитываются результаты национальных экзаменов, академическая успеваемость, достижения во время обучения и другие объективные показатели. Дополнительный вступительный экзамен после окончания медицинского университета там не проводится.
В конкурсе одновременно участвуют выпускники шестилетних и семилетних программ, а также выпускники прошлых лет. По состоянию на 30 июля на электронной платформе обработано более 14 тыс. заявок, ожидается участие около 8,9 тыс. претендентов.
С 2024 года ежегодно выделяется 2 500 государственных грантов на обучение в резидентуре. Дополнительно финансируется обучение за счет местных исполнительных органов и сохраняется возможность обучения на платной основе. Ежегодно обучение в резидентуре продолжают около 3 500 молодых врачей за счет государства.
Дефицит врачей в стране составляет почти 3,9 тыс. специалистов. Наиболее востребованы врачи общей практики, терапевты, хирурги и педиатры, поэтому государственный образовательный заказ формируется по направлениям с высокой потребностью в системе здравоохранения.
Выпускники, не поступившие в резидентуру, могут свободно трудоустроиться в организациях первичной медико-санитарной помощи, районных и сельских больницах, где особенно востребованы молодые специалисты. После окончания интернатуры они становятся дипломированными врачами и имеют право самостоятельно работать, что является полноценным стартом профессиональной карьеры и возможностью получить практический опыт.
Новая цифровая система требует периода адаптации, и ход приемной кампании будет анализироваться для возможного усовершенствования отдельных механизмов.