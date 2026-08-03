Шимпанзе с мороженым и медведи в бассейне: зоопарк Алматы показал спасение от жары

Также отмечено, что некоторые питомцы получают особое летнее угощение — фруктовое мороженое из абрикосов, яблок, черешни и малины. Особенно его любят очаровательные шимпанзе Паша и Лола, которые с удовольствием лакомятся этим прохладным десертом.