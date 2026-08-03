Шимпанзе с мороженым и медведи в бассейне: зоопарк Алматы показал спасение от жары

Специалисты подчеркивают, что у каждого обитателя зоопарка свои способы спасения от летнего зноя.
К примеру, белая медведица Пурга, бегемоты, тапиры и тигры с удовольствием охлаждаются в бассейнах и часами плещутся в воде.
Носороги предпочитают грязевые ванны, которые помогают не только охладиться, но и защищают кожу от солнца и насекомых.
А слоны с удовольствием принимают пылевые ванны — это их естественный способ сохранить прохладу.
«Для верблюдов, лам, лошадей, яков, бизонов, а также больших и малых кошек мы организовали освежающий водяной туман, который помогает легче переносить высокие температуры», — дополнили сотрудники.
Также отмечено, что некоторые питомцы получают особое летнее угощение — фруктовое мороженое из абрикосов, яблок, черешни и малины. Особенно его любят очаровательные шимпанзе Паша и Лола, которые с удовольствием лакомятся этим прохладным десертом.