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Шимпанзе с мороженым и медведи в бассейне: зоопарк Алматы показал спасение от жары

В Алматы по-прежнему жарко. Администрация городского зоопарка показала и рассказала, что предпринимается для того, чтобы животные переносили зной как можно комфортнее, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Специалисты подчеркивают, что у каждого обитателя зоопарка свои способы спасения от летнего зноя.

К примеру, белая медведица Пурга, бегемоты, тапиры и тигры с удовольствием охлаждаются в бассейнах и часами плещутся в воде.

Носороги предпочитают грязевые ванны, которые помогают не только охладиться, но и защищают кожу от солнца и насекомых.

А слоны с удовольствием принимают пылевые ванны — это их естественный способ сохранить прохладу.

«Для верблюдов, лам, лошадей, яков, бизонов, а также больших и малых кошек мы организовали освежающий водяной туман, который помогает легче переносить высокие температуры», — дополнили сотрудники.

Также отмечено, что некоторые питомцы получают особое летнее угощение — фруктовое мороженое из абрикосов, яблок, черешни и малины. Особенно его любят очаровательные шимпанзе Паша и Лола, которые с удовольствием лакомятся этим прохладным десертом.