С экс-главы Нытвы взыскали полученные премии

Бывший глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов должен вернуть в местный бюджет ранее полученные им премии в сумме 628,7 тыс. руб. Как сообщает «Новый компаньон», такое решение вынес Нытвенский суд, удовлетворив иск прокуратуры. Мотивировочная часть постановления суда пока не опубликована.
Ринат Хаертдинов возглавлял Нытвенский район с 2015 года. Последний раз его полномочия были продлены местной думой в декабре 2024-го. В августе 2025 года он ушел в отставку по собственному желанию.
Ранее выплаченные премии были через суд взысканы с бывшего главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. В его случае основанием стали допущенные нарушения антикоррупционного законодательства.