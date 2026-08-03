«СКА-Нефтяник» 8 августа представит обновлённый состав команды

Праздник начнется в 11:00 и продлится до 19:00. Для гостей мероприятия развернутся интерактивные площадки, фотозоны, аквагрим, флорбол, стрельба из лука, батуты, ГТО, мастер-классы, выступления артистов, конкурсы, розыгрыши и другие развлечения как для детей, так и для взрослых.