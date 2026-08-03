«СКА-Нефтяник» 8 августа представит обновлённый состав команды

В Хабаровске 8 августа на площадке арены «Ерофей» состоится мероприятие, приуроченное к началу сезона 2026/27. В рамках мероприятия «СКА-Нефтяник» представит болельщикам обновленные форму и команду: клуб выйдет на лед в полном составе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Праздник начнется в 11:00 и продлится до 19:00. Для гостей мероприятия развернутся интерактивные площадки, фотозоны, аквагрим, флорбол, стрельба из лука, батуты, ГТО, мастер-классы, выступления артистов, конкурсы, розыгрыши и другие развлечения как для детей, так и для взрослых.
Презентация команд начнется в 11:30: первой на лед выйдет женская команда по хоккею с мячом школы «Ерофей». В 12:00 обновленный состав представит «Ерофей-2018», в 13:00 — «СКА-Нефтяник», в 14:20 — «СКА-Нефтяник-2».
Завершится мероприятие выступлениями артистов и розыгрышем, в рамках которого болельщики попытают удачу — счастливчики получат боевой свитер сезона 2025/26, годовой абонемент на Чемпионат России 2026/27 и множество других подарков.