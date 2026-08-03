В Казанском Кремле проведут «Школу тактильных моделей»

В пресс-службе музея-заповедника обращают внимание на то, что количество мест ограничено и отбор для участия в интенсиве проходит на конкурсной основе. При этом обучение в рамках школы будет бесплатным, инициаторы предоставят все необходимые материалы и инструменты.