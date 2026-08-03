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В Усть-Ордынском предприниматель заплатит 1 млн за взятку полицейскому

Мужчина пытался вернуть изъятый контрафактный табак за 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Ордынском индивидуальный предприниматель признан виновным в даче взятки должностному лицу.

Мужчина торговал табачной продукцией в одном из торговых центров посёлка. В марте 2026 года в ходе проверки у него изъяли контрафактные сигареты без маркировки и кода «Честный знак». Товар передали полиции на хранение.

— Чтобы избежать ответственности и вернуть продукцию, предприниматель решил подкупить сотрудника, проводившего проверку, и предложил ему взятку за прекращение разбирательства и возврат товара, — сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

На следующий день мужчина встретился с должностным лицом в его автомобиле и передал 100 тысяч рублей в пачке из-под сигарет. Всё происходило под скрытым контролем оперативников.

Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, предприниматель оставил деньги в салоне и попытался уйти, но был задержан полицией. В суде он признал вину частично.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей. Переданные в качестве взятки 100 тысяч рублей конфискованы в доход государства.