Посмотрите на уникальную фотографию Млечного Пути с борта МКС

Американский астронавт NASA Доналд Рой Петтит опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован на территории России) снимок Млечного Пути, сделанный с борта Международной космической станции. Фотография уникальна тем, что звезды на ней выглядят четкими точками, а не световыми дугами, как это обычно бывает при съемке с МКС при длительной выдержке.
«Наконец-то у меня есть все 1,2 млн необработанных файлов с моей последней миссии на МКС! Вот пример одной из моих любимых фотографий Млечного Пути, сделанной из модуля “Купол” на Nikon Z9 с объективом Arri Zeiss 15 мм и диафрагмой T1.8», — написал астронавт. Для съемки он использовал специальное крепление с сидерическим приводом, которое компенсирует движение звезд относительно орбиты станции.
Все, кто пытается сфотографировать звезды с МКС, сталкиваются с одной проблемой: станция летит вокруг Земли со скоростью около 27 тыс. км/ч и постоянно вращается вокруг поперечной оси, чтобы сохранять ориентацию на поверхность планеты. Из-за этого вращения при длинной выдержке звезды на снимках превращаются в дугообразные линии вместо четких точек.
На Земле астрономы давно решили похожую проблему с помощью механизмов, которые компенсируют вращение планеты во время съемки. Астронавт предположил, что аналогичное устройство, разработанное специально для условий космоса, тоже сможет справиться с этой задачей.
Чтобы воплотить идею, специалисты Рочестерского технологического института (штат Нью-Йорк, США) изготовили по спецзаказу крепление для камеры — аналоговый звездный трекер. Устройство совершает один полный оборот за 90 минут благодаря системе зубчатых колес с соотношением 60 к 90. Именно такая скорость вращения точно компенсирует орбитальное движение МКС и позволяет фиксировать далекие звезды как неподвижные точки.
Фото: @astro_Pettit / X.
Петтит уточнил, что трекер работает полностью механически, на основе спиральной пружины, и изготовлен из алюминия. Отсутствие электрических компонентов оказалось принципиальным решением: оно позволило обойти строгие требования NASA к электрооборудованию, которое доставляют на станцию грузовыми кораблями. По словам астронавта, разработчикам пришлось проявить изобретательность, чтобы создать работающее устройство без единой электронной детали.
После завершения 72-й экспедиции звездный трекер благополучно вернулся на Землю и теперь будет выставлен в Рочестерском технологическом институте. Петтит признался, что рад такому исходу, поскольку похожее устройство типа barn door — простейшую монтировку с шарниром, которую он в свое время собрал из подручных материалов во время 6-й экспедиции для ночной съемки городов, — постигла другая судьба. Тот трекер сгорел в атмосфере Земли вместе с прочим космическим мусором.
«Фотография — важный способ рассказать всем жителям Земли о путешествии к новым рубежам!» — подчеркнул астронавт.
Первые рентгеновские снимки в космосе.
В июле 2026 года впервые за 65 лет освоения человеком космоса астронавты, находящиеся на орбите МКС, смогли получить рентгеновские снимки собственного тела диагностического качества. Сделать снимки удалось во время гражданской космической миссии SpaceX Fram2, представлявшей собой 3,5-дневный полярный орбитальный полет на борту космического корабля Resilience.
На борту экипажа находилась рентгеновская система, включающая сверхпортативный беспроводной цифровой рентгеновский генератор. С его помощью астронавты сделали снимки своих тел до и во время орбитального полета. На изображениях запечатлены фантомный объект, служивший контрольным образцом, умные часы, руки, предплечья, грудь, живот и таз. Главной трудностью в работе над снимками, согласно исследованию, стал выбор правильной позиции сканируемого человека в измененных условиях гравитации. По мнению радиологов, все снимки получились одинаково высокого качества и пригодны для диагностики.
Наиболее удобными для получения качественных изображений оказались кисти рук и предплечья: их легче удерживать неподвижно. Получение изображений грудной клетки, брюшной полости и таза оказалось более сложной задачей, эти снимки вышли хуже. Однако они достаточно качественные, чтобы выявлять потенциальные медицинские проблемы астронавтов во время миссий.
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