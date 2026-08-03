Посмотрите на уникальную фотографию Млечного Пути с борта МКС

После завершения 72-й экспедиции звездный трекер благополучно вернулся на Землю и теперь будет выставлен в Рочестерском технологическом институте. Петтит признался, что рад такому исходу, поскольку похожее устройство типа barn door — простейшую монтировку с шарниром, которую он в свое время собрал из подручных материалов во время 6-й экспедиции для ночной съемки городов, — постигла другая судьба. Тот трекер сгорел в атмосфере Земли вместе с прочим космическим мусором.