Четвертый российско-китайский конкурс коротких видео и мини-сериалов стартовал в Москве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 31 июля в Москве состоялась церемония запуска Четвертого российско-китайского конкурса коротких видео и мини-сериалов — ключевого сопутствующего мероприятия 19-го заседания подкомитета по сотрудничеству в сфере СМИ Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
Событие призвано придать новый импульс культурному обмену и взаимодействию двух стран в сфере новых медиа.
Конкурс проводится при поддержке Государственного управления по делам радиовещания и телевидения КНР и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Организаторами выступают Управление радио и телевидения провинции Хэйлунцзян, Хэйлунцзянское телерадиовещание, российская компания SPB TV и российская компания авиационной связи. Являясь знаковым мероприятием российско-китайского гуманитарного обмена, конкурс за три предыдущих сезона накопил значительный опыт. В этом году формат претерпел полное обновление: конкурс официально расширен с «Российско-китайского конкурса коротких видео» до «Российско-китайского конкурса коротких видео и мини-сериалов», добавлена новая творческая номинация. Мини-сериалы — легкая, массовая и обладающая высоким потенциалом распространения художественная форма: благодаря более целостной повествовательной структуре и насыщенному сюжетному наполнению они позволяют раскрыть историко-культурное наследие двух стран, облик их развития в новую эпоху и дух добрососедской дружбы, расширяя границы творческого сотрудничества и содействуя взаимному усилению и совместному развитию аудиовизуальных индустрий России и Китая.
Как сообщается, первые три конкурса были неизменно посвящены разнообразным темам: дружественным связям, культурному взаимопроникновению, торгово-экономическому взаимодействию, местным обычаям и народным историям двух стран. В них приняли активное участие многочисленные медиаорганизации, вузы, блогеры и независимые авторы из России и Китая. По итогам было создано множество качественных произведений новых медиа, сочетающих идейную глубину, художественность и зрелищность. Конкурс стал важной площадкой для народного культурного обмена и творческого диалога молодежи двух стран, зарекомендовав себя как фирменное событие медиасотрудничества и гуманитарного взаимодействия России и Китая, сообщает сайт «Партнеры».