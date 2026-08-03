Четвертый российско-китайский конкурс коротких видео и мини-сериалов стартовал в Москве

Конкурс проводится при поддержке Государственного управления по делам радиовещания и телевидения КНР и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Организаторами выступают Управление радио и телевидения провинции Хэйлунцзян, Хэйлунцзянское телерадиовещание, российская компания SPB TV и российская компания авиационной связи. Являясь знаковым мероприятием российско-китайского гуманитарного обмена, конкурс за три предыдущих сезона накопил значительный опыт. В этом году формат претерпел полное обновление: конкурс официально расширен с «Российско-китайского конкурса коротких видео» до «Российско-китайского конкурса коротких видео и мини-сериалов», добавлена новая творческая номинация. Мини-сериалы — легкая, массовая и обладающая высоким потенциалом распространения художественная форма: благодаря более целостной повествовательной структуре и насыщенному сюжетному наполнению они позволяют раскрыть историко-культурное наследие двух стран, облик их развития в новую эпоху и дух добрососедской дружбы, расширяя границы творческого сотрудничества и содействуя взаимному усилению и совместному развитию аудиовизуальных индустрий России и Китая.