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Две белоруски заплатят 3800 рублей за прокисшее молоко

В Беларуси двух женщин судили за прокисшее молоко.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси лаборантки оштрафованы за прокисшее молоко. Подробности рассказали в прокуратуре Витебской области.

В Сенненском районе прокурорская проверка выявила грубое несоблюдение работниками законодательства. Так, лаборант химико-бактериологического анализа одного из предприятий не сообщила руководству о неисправности насоса. В итоге вовремя не сдали на переработку молоко, которое хранилось в холодильнике более 40 часов. На третьи сутки лаборант решила все-таки сдать сырье, но молоко к тому времени уже прокисло — повышенную кислотность зафиксировали в лаборатории перерабатывающего предприятия. В итоге две тонны молока признали браком и вернули обратно.

Похожий случай произошел в другой организации Сенненского района. Лаборант нарушила условия хранения сырого молока и допустила смешивание в одной емкости вечернего и утреннего надоев. В итоге при приемке сырья на заводе установили расхождения по показателям. В результате более 4,5 тонны молока признали браком и вернули отправителю.

Предприятия не проводили служебные проверки для установления виновных, а ущерб в добровольном порядке никто не возместил, поэтому прокуратура подала в суд иски в интересах сельхозорганизаций.

Суд удовлетворил иски в обоих случаях и взыскал с виновных лиц материальный ущерб на общую сумму свыше 3800 рублей.

А еще мы писали, что происходит под Костюковичами, где вторые сутки не могут потушить крупный лесной пожар: «Задействованы 70 человек из четырех лесхозов, спецтехника».