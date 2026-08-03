Две белоруски заплатят 3800 рублей за прокисшее молоко

В Сенненском районе прокурорская проверка выявила грубое несоблюдение работниками законодательства. Так, лаборант химико-бактериологического анализа одного из предприятий не сообщила руководству о неисправности насоса. В итоге вовремя не сдали на переработку молоко, которое хранилось в холодильнике более 40 часов. На третьи сутки лаборант решила все-таки сдать сырье, но молоко к тому времени уже прокисло — повышенную кислотность зафиксировали в лаборатории перерабатывающего предприятия. В итоге две тонны молока признали браком и вернули обратно.