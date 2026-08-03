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Роспотребнадзор обнародовал результаты исследований воздуха в Воронеже

Специалисты взяли пробы на улице Ростовской, 58/4 и на проспекте Патриотов, 24.

Источник: АиФ Воронеж

Региональный Роспотребнадзор провел лабораторные исследования атмосферного воздуха в Воронеже.

Специалисты взяли пробы на улице Ростовской, 58/4 и на проспекте Патриотов, 24.

Согласно результатам анализа, концентрация диоксида азота, взвешенных веществ, фенола (гидроксибензола), диоксида серы, оксида углерода, формальдегида, бензола и озона не превышает допустимых норм и не представляет угрозы для здоровья населения.

«Мониторинговые наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории городского округа город Воронеж продолжаются», — добавили в ведомстве.

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