Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Цистерны не доезжают вовремя»: глава Башкирии объяснил, почему на АЗС республики сохраняются очереди

Глава Башкирии вновь прокомментировал ситуацию с топливом в регионе.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 3 августа глава региона Радий Хабиров вновь прокомментировал ситуацию на топливном рынке. Руководитель региона также пояснил, почему на АЗС в районах республики до сих пор сохранились очереди за бензином.

— По этой ситуации что хочу сказать: с момента начала интенсивных ударов (вражеских БПЛА по нефтеперерабатывающему комплексу — Ред.), объемы производства топлива не снизились, даже увеличились. Я прошу всех [ответственных] это понимать и просто грамотно отрабатывать логистику. Топливо есть, но голову в песок зарывать не будем: периодически очереди возникают, — заявил Хабиров.

После доклада по этой теме от замруководителя администрации главы региона по социальным коммуникациям, Хабиров раздал несколько поручений. Он подчеркнул, что главная причина наличия очередей на заправках в республике — слабо выстроенная логистика по доставке топлива на АЗС.

— Я прошу еще раз принять эту ситуацию как вызов. Ответственные здесь Шельдяев Александр Николаевич и, соответственно, министерство промышленности, — заявил Хабиров. — Людям надо объяснять, что, когда мы объявляем «Беспилотную опасность», мы останавливаем отгрузку нефтепродуктов. И все наши цистерны из-за этого не доезжают вовремя.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше