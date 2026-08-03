Опубликована культурно-спортивная программа II Российско-Китайского форума

«Культурный диалог России и Китая имеет глубокие исторические корни. Гордимся, что Хабаровский край вновь становится площадкой для взаимодействия и культурного обмена между странами, а общие ценности и взаимный интерес к искусству, спорту и традициям превращаются в надежную опору для всего комплекса двусторонних отношений», — сказал вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов.