Опубликована культурно-спортивная программа II Российско-Китайского форума, который пройдет в Хабаровске 4−6 сентября. Она опубликована на сайте фонда «Росконгресс».
Культурная программа объединит концертные, театральные и музейные площадки города. В первый день форума с концертом выступит Дальневосточный академический симфонический оркестр. В нем примут участие солисты Большого театра России и артист из КНР Шанжун Цзян.
5 сентября пройдет показ балета «Метель», а на следующий день — оперетты «Сильва» Хабаровского краевого академического музыкального театра и постановки любительского театра особенных людей «КЛЮЧ». Кроме того, во время форума участники смогут посетить выставку «Посольские дары» из собрания Музеев Московского Кремля, а также экспозиции Дальневосточного художественного музея.
«Культурный диалог России и Китая имеет глубокие исторические корни. Гордимся, что Хабаровский край вновь становится площадкой для взаимодействия и культурного обмена между странами, а общие ценности и взаимный интерес к искусству, спорту и традициям превращаются в надежную опору для всего комплекса двусторонних отношений», — сказал вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов.
В рамках спортивной программы пройдет легкоатлетический марафон «Поколение победителей», посвященный 81-й годовщине окончания Второй мировой войны. Запланировано также провести фестиваль баскетбола на кубок Губернатора Хабаровского края среди юношей и девушек, а также международную парусную регату «Фуюань — Хабаровск». Ее участники преодолеют около 70 километров по реке Амур.
Изюминкой станет гастрономический фестиваль «Кухни России и Китая». Он состоится с 4 по 6 сентября на набережной Амура. 12 шеф-поваров из России и Китая приготовят национальные блюда и напитки. Проект продемонстрирует секреты и современные тенденции кулинарных традиций двух стран.
Всего в рамках Российско-Китайского форума в Хабаровске организуют более 40 тематических площадок, деловых и культурных мероприятий. Ожидается, что в форуме примут участие более трех тысяч представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и Китая.