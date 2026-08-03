Казахстан готовит масштабное расширение рейсов в Китай

Вместе с ними страна может получить собственного регионального перевозчика на китайских самолетах COMAC, передает DKNews.kz.
Какие рейсы хотят открыть.
Во время встречи вице-министра транспорта Талгата Ластаева с вице-президентом Urumqi Airlines Чжан Ляном китайская сторона представила планы по запуску трех новых маршрутов:
Урумчи — Караганда; Кульджа (Инин) — Астана; Кульджа (Инин) — Алматы.
Если проекты получат окончательное согласование, перелетов между двумя странами станет заметно больше.
Казахстан предложил новые направления.
На этом переговоры не остановились.
Казахстан предложил китайской авиакомпании открыть рейсы также в Усть-Каменогорск и Семей, а в перспективе — в новые аэропорты Зайсана и Катон-Карагая.
Именно эти регионы власти рассматривают как будущие точки роста туризма и приграничной торговли.
Самое интересное — новая авиакомпания.
Отдельным вопросом стало создание совместной региональной авиакомпании.
Urumqi Airlines уже использует самолеты COMAC C909, поэтому стороны обсудили возможность запуска перевозчика в Казахстане именно на этих воздушных судах.
Если проект реализуют, новые самолеты смогут выполнять рейсы в Зайсан, Катон-Карагай и другие города, где сегодня ощущается нехватка регулярного авиасообщения.
Почему это важно.
Для Казахстана это не просто новые рейсы.
Речь идет о развитии региональной авиации, повышении транспортной доступности восточных областей и укреплении экономических связей с Китаем.
Кроме того, проект может стать первым масштабным опытом эксплуатации китайских региональных самолетов COMAC в стране.
Что известно об Urumqi Airlines.
Авиакомпания работает с 2014 года и входит в группу HNA Aviation.
Сегодня перевозчик выполняет рейсы по 46 направлениям внутри Китая, эксплуатирует 20 самолетов (Boeing 737−800 и COMAC C909), а также ожидает поставку еще 40 лайнеров COMAC C909.