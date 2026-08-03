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Казахстан готовит масштабное расширение рейсов в Китай

Новые авиарейсы между Казахстаном и Китаем становятся ближе.

Источник: Деловой Казахстан

Вместе с ними страна может получить собственного регионального перевозчика на китайских самолетах COMAC, передает DKNews.kz.

Какие рейсы хотят открыть.

Во время встречи вице-министра транспорта Талгата Ластаева с вице-президентом Urumqi Airlines Чжан Ляном китайская сторона представила планы по запуску трех новых маршрутов:

Урумчи — Караганда; Кульджа (Инин) — Астана; Кульджа (Инин) — Алматы.

Если проекты получат окончательное согласование, перелетов между двумя странами станет заметно больше.

Казахстан предложил новые направления.

На этом переговоры не остановились.

Казахстан предложил китайской авиакомпании открыть рейсы также в Усть-Каменогорск и Семей, а в перспективе — в новые аэропорты Зайсана и Катон-Карагая.

Именно эти регионы власти рассматривают как будущие точки роста туризма и приграничной торговли.

Самое интересное — новая авиакомпания.

Отдельным вопросом стало создание совместной региональной авиакомпании.

Urumqi Airlines уже использует самолеты COMAC C909, поэтому стороны обсудили возможность запуска перевозчика в Казахстане именно на этих воздушных судах.

Если проект реализуют, новые самолеты смогут выполнять рейсы в Зайсан, Катон-Карагай и другие города, где сегодня ощущается нехватка регулярного авиасообщения.

Почему это важно.

Для Казахстана это не просто новые рейсы.

Речь идет о развитии региональной авиации, повышении транспортной доступности восточных областей и укреплении экономических связей с Китаем.

Кроме того, проект может стать первым масштабным опытом эксплуатации китайских региональных самолетов COMAC в стране.

Что известно об Urumqi Airlines.

Авиакомпания работает с 2014 года и входит в группу HNA Aviation.

Сегодня перевозчик выполняет рейсы по 46 направлениям внутри Китая, эксплуатирует 20 самолетов (Boeing 737−800 и COMAC C909), а также ожидает поставку еще 40 лайнеров COMAC C909.