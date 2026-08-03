В Пермском крае 184 выпускника не сдали ЕГЭ

В Пермском крае завершился основной период сдачи ЕГЭ. В экзаменационной кампании приняли участие 10 224 человека. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, информатика, биология, физика и химия. Более 55% выпускников выбрали профильную математику. По данным Минобразования, 184 участника (1,9%) не справились с заданиями. Большинство из них смогут пересдать экзамены в сентябре. В ведомстве отметили, что в основном школьники ориентируются на предметы, необходимые для поступления на промышленные специальности.