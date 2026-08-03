В Пермском крае 184 выпускника не сдали ЕГЭ

184 выпускника из Пермского края не сдали ЕГЭ в 2026 году, сообщили сайту perm.aif.ru в министерстве образования региона.
В Пермском крае завершился основной период сдачи ЕГЭ. В экзаменационной кампании приняли участие 10 224 человека. Самыми популярными предметами по выбору стали обществознание, информатика, биология, физика и химия. Более 55% выпускников выбрали профильную математику. По данным Минобразования, 184 участника (1,9%) не справились с заданиями. Большинство из них смогут пересдать экзамены в сентябре. В ведомстве отметили, что в основном школьники ориентируются на предметы, необходимые для поступления на промышленные специальности.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что Пермский государственный национальный исследовательскоий университет получил почти 30 тысяч заявлений от абитуриентов.
Напомним, пятерых выпускников удалили с ЕГЭ в Пермском крае за использование шпаргалок и справочных материалов.