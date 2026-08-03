Миколог МГУ предупредил новосибирцев, что пакет портит грибы за 1,5 часа

«Если вы идёте в лес ненадолго, буквально на часик-полтора, то можно брать пакет. Почему пакеты не рекомендуются при долгих выходах? Потому что грибы в них начинают преть. Они накапливают влагу, перестают дышать, и пока вы доберётесь до дома, они могут начать потихоньку подгнивать», — предупредил миколог. К тому же, добавил эксперт, в тесной пластиковой упаковке грибы сильно сдавливают друг друга и под собственным весом начинают ломаться, теряя товарный вид и пищевые качества.