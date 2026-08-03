Миколог МГУ предупредил новосибирцев, что пакет портит грибы за 1,5 часа

Кандидат биологических наук, сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Никита Комиссаров предостерегает в интервью РИАМО любителей «тихой охоты» от частой привычки использовать пластиковые мешки для сбора даров леса. По его словам, такая упаковка годится лишь для коротких вылазок продолжительностью не более полутора часов. Если же поход затягивается, внутри целлофана запускаются необратимые процессы: грибные тела выделяют собственную влагу, доступ кислорода перекрывается, и за несколько часов до возвращения в городскую квартиру начинается медленное разложение с характерным запахом прелости.
«Если вы идёте в лес ненадолго, буквально на часик-полтора, то можно брать пакет. Почему пакеты не рекомендуются при долгих выходах? Потому что грибы в них начинают преть. Они накапливают влагу, перестают дышать, и пока вы доберётесь до дома, они могут начать потихоньку подгнивать», — предупредил миколог. К тому же, добавил эксперт, в тесной пластиковой упаковке грибы сильно сдавливают друг друга и под собственным весом начинают ломаться, теряя товарный вид и пищевые качества.
Альтернативой специалист называет плетёные корзинки: сквозь открытые стенки циркулирует воздух, испаряется лишняя влага, и урожай остаётся свежим значительно дольше. "Корзинки в этом плане лучше, потому что они открытые: грибы в них дышат и меньше портятся.
К тому же вы помогаете им размножаться, ведь после того, как гриб срезан, он начинает активно разбрасывать споры. Если грибы лежат в корзинке, споры постепенно высыпаются через её прорези. Таким образом вы помогаете грибам размножаться, а это тоже хорошо", — рассказал Комиссаров.