В Уфе Спартакиаду народов РФ по триатлону посетили более 5500 человек.

«Для жителей Уфы эти соревнования стали настоящим спортивным праздником. Кроме того, в Чишминском районе проходит Спартакиада по велоспорту. 10 августа мы открываем соревнования по фехтованию. А 15 августа снова возвращаемся в Инорс, где спортсмены будут состязаться в плавании на открытой воде. Все соревнования проходят на высшем уровне», — отметил Руслан Хабибов.