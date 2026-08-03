Станет «Золотым мостом» между Китаем и Европой: Токаев дал старт строительству дорог

"В прошлом году было построено и отремонтировано 13 тысяч километров дорог, 6 тысяч из них введены в эксплуатацию. В 2027 году пройдут полную реконструкцию автодорожные контрольно-пропускные пункты (КПП). Подобная масштабная работа будет проведена впервые за годы независимости страны, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.