Станет «Золотым мостом» между Китаем и Европой: Токаев дал старт строительству дорог

АСТАНА, 3 авг — Sputnik. Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на телемосте, посвященном началу строительства автодорог Кызылорда — Саксаульск, Улгайсын — Саксаульск и Бейнеу — Саксаульск, передает Акорда.
Сегодня, заявил президент, начинается строительство крупных проектов, имеющих особое стратегическое значение для страны.
«Дороги — артерии жизни. Государство неизменно уделяет первостепенное внимание развитию этой сферы. Наша цель — укрепить статус Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии», — подчеркнул Токаев.
Казахстан, добавил глава государства, служит главным мостом, соединяющим Европу и Азию.
«Основная часть сухопутных грузоперевозок между Востоком и Западом проходит через Казахстан. Поэтому формирование современной, передовой транспортной системы является стратегической задачей», — заявил президент.
Глава государства напомнил, что в 2025 году в эксплуатацию ввели вторую линию железной дороги Достык — Мойынты, благодаря чему объем грузоперевозок вырос в 5 раз.
«Также была запущена железнодорожная линия в обход станции Алматы, что существенно сократило сроки доставки грузов. Самое главное, что столь масштабные проекты реализуются силами отечественных специалистов», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он также напомнил, что в 2025 году общий объем перевозок в стране вырос на 6% и составил около 37 миллионов тонн.
«В этом году завершится строительство железнодорожных линий Мойынты — Кызылжар и Дарбаза — Мактаарал, а в следующем году — Бахты — Аягоз», — отметил президент.
По словам казахстанского лидера, в стране уделяют особое внимание автомобильной отрасли. В последние годы в Казахстане проводится масштабная модернизация автодорог. Успешно завершен ряд крупных инфраструктурных проектов.
«Наглядное тому подтверждение — трассы по направлениям Западная Европа — Западный Китай, Караганда — Алматы, Центр — Юг, Атырау — Астрахань, Талдыкорган — Усть-Каменогорск, Калбатау — Майкапчагай. За последние 5 лет объем автомобильных грузоперевозок увеличился вдвое. В прошлом году доход от этого вида услуг достиг 1,5 триллиона тенге», — подчеркнул Токаев.
Президент добавил, что через Казахстан проходит 8 международных коридоров. По этим трассам ежедневно передвигается порядка 35 тысяч автомобилей.
"В прошлом году было построено и отремонтировано 13 тысяч километров дорог, 6 тысяч из них введены в эксплуатацию. В 2027 году пройдут полную реконструкцию автодорожные контрольно-пропускные пункты (КПП). Подобная масштабная работа будет проведена впервые за годы независимости страны, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства сообщил, что в настоящее время дорожно-ремонтные работы охватили все регионы.
Недавно, добавил он, началось строительство объездной дороги вокруг Сарыагаша и модернизация трассы Жезказган — Караганда, по всей стране ведется работа по возведению жилого фонда, учреждений образования, здравоохранения, инженерных сетей и других объектов социальной инфраструктуры.
"Одним словом, сегодня Казахстан переживает грандиозный строительный бум. Безусловно, это наглядно подтверждает, что страна взяла курс на уверенный рост и перешла к качественно новому этапу модернизации, — отметил президент.
Аральско-Каспийская магистраль.
Токаев рассказал о запуске проекта по прокладке новой автомагистрали Бейнеу — Саксаульск общей протяженностью 800 километров.
Эта дорога призвана обеспечить не только межрегиональное сообщение, но и превратиться в ключевую международную транспортную артерию.
«Укрепляя связи внутри Казахстана, дорога станет также “золотым мостом” между Китаем и Европой. Проект напрямую соединит контрольно-пропускные пункты на границе Китая с портами Актау и Курык», — отметил Токаев.
Протяженность грузоперевозок из КНР в Европу сократится на 1 тысячу километров, а время доставки — до 3 дней, добавил президент.
«В системе ценностей нашего народа обустройство колодцев и возведение мостов издревле считается проявлением добродетели и заботы о людях. Другими словами, мы начинаем реализацию исключительно важной инициативы, которая послужит и нашему благополучию, и благополучию наших соседей», — подчеркнул глава государства.
Автодорога Бейнеу — Саксаульск, по его мнению, обретет статус ключевой транспортной артерии республиканского, регионального и трансконтинентального значения. Именно поэтому для данного маршрута наиболее точно подходит название «Аральско-Каспийская магистраль».
Параллельно начинаются работы по расширению пропускной способности и комплексной реконструкции трасс Кызылорда — Саксаульск и Улгайсын — Саксаульск, общая протяженность которых составляет 774 километра.
«К реализации проектов привлекут отечественные компании, что позволит обеспечить рабочими местами свыше 10 тысяч человек. После запуска магистралей грузопоток увеличится в 2,5 раза и достигнет 13,2 млн тонн ежегодно», — отметил Токаев.
Эти проекты внесут вклад в развитие национальной экономики и туризма, а также повышение благосостояния населения, добавил президент.
Каждый такой проект органично встроен в транспортную систему всего Казахстана. Исторически сложившиеся вертикальные транспортные сети теперь дополняются горизонтальными связями.
«Главная цель — превратить нашу страну в один из ведущих логистических узлов, соединяющих Европу и Азию. Автомобильные перевозки в Казахстане практически сравнялись по уровню доходов с железнодорожным транспортом. Поэтому важной задачей является не просто строительство дорог, а создание современной цифровой экосистемы», — подчеркнул Токаев.
Все это позволит расширить транзитные возможности Казахстана. Дороги жизни в неосвоенных степях Приаралья сделают тупиковые прежде маршруты важными перекрестками ключевых транспортных коридоров Евразии.
По его мнению, принципиально важно завершить все запущенные сегодня проекты в строго установленные сроки — не позднее 2029 года. Для этого созданы все необходимые условия. Теперь пора переходить к их реализации, подчеркнул Токаев.