В нижегородском списке инвазивных растений оставили только борщевик

Как писал «Ъ-Приволжье», в список для особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального и местного значения минэкологии также предлагало включить золотарник канадский, золотарник гигантский и люпин многолистный. На общественных обсуждениях проекта документа возражений ни от кого не поступило, однако в итоговый перечень остальные растения не вошли.