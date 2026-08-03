Сергей Широков возглавил новую селекционную структуру новосибирской «Сибири»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» сформировал новую структуру селекционной службы. К работе в ней приступят бывшие игроки команды Сергей Широков и Валентин Пьянов.
Руководителем нового подразделения назначили 40-летнего Широкова, который завершил игровую карьеру в мае. Последним клубом экс-форварда стала именно «Сибирь». Теперь он будет заниматься подбором хоккеистов для основной команды и состава, выступающего во Всероссийской хоккейной лиге.
Пьянов получил должность старшего селекционера. В сферу его ответственности войдут молодёжная команда и старшие возрастные группы клубной школы. Бывший нападающий является воспитанником «Сибири» и недавно также объявил о завершении карьеры. Помимо новосибирского клуба, он играл за омский «Авангард», тольяттинскую «Ладу» и хабаровский «Амур».
«Будем использовать богатый опыт ребят, опыт игры в КХЛ. Сергей Широков будет больше работать со взрослыми хоккеистами: в его зоне ответственности первая команда, Всероссийская лига, а Валентин Пьянов — с молодёжной командой и старшими возрастами школы. Естественно, в поле зрения парней будет не только наша система», — отметил генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.
В клубе также обратили внимание, что Широков и Пьянов владеют разговорным английским языком. Это должно упростить переговоры и общение с иностранными хоккеистами.