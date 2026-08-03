Сергей Широков возглавил новую селекционную структуру новосибирской «Сибири»

«Будем использовать богатый опыт ребят, опыт игры в КХЛ. Сергей Широков будет больше работать со взрослыми хоккеистами: в его зоне ответственности первая команда, Всероссийская лига, а Валентин Пьянов — с молодёжной командой и старшими возрастами школы. Естественно, в поле зрения парней будет не только наша система», — отметил генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.