В Минпромторге Самарской области оценили ситуацию с бензином к началу августа

В Минпромторге Самарской области высказались о ситуации с бензином в регионе к началу августа нынешнего года.
Жители губернии продолжают переживать из-за топливного вопроса. Очередной комментарий по теме появился в воскресенье вечером на странице губернатора в соцсетях.
Отреагировали представители Минпромторга. По их словам, массового дефицита в 63-м регионе нет.
«На конкретных автозаправочных станциях могут наблюдаться кратковременные перебои в связи с повышенным спросом и логистическими сложностями с доставкой», — добавили в министерстве.