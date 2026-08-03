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В Минпромторге Самарской области оценили ситуацию с бензином к началу августа

Уточнили, что руководство области продолжает следить за ситуацией и старается стабилизировать ее.

Источник: НИА Самара

В Минпромторге Самарской области высказались о ситуации с бензином в регионе к началу августа нынешнего года.

Жители губернии продолжают переживать из-за топливного вопроса. Очередной комментарий по теме появился в воскресенье вечером на странице губернатора в соцсетях.

Отреагировали представители Минпромторга. По их словам, массового дефицита в 63-м регионе нет.

«На конкретных автозаправочных станциях могут наблюдаться кратковременные перебои в связи с повышенным спросом и логистическими сложностями с доставкой», — добавили в министерстве.