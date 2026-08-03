В КНБ сообщили о расследовании в отношении замглавы миграционной службы Астаны

Недавно в Telegram-канале Kozachkov Offside появилась информация о задержании Алии Макаевой, занимающей должность заместителя начальника Управления миграционной службы Департамента полиции Астаны.
В публикации говорится, что ее водворили в изолятор по делу об организации незаконной миграции.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Комитет национальной безопасности.
«Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация, в соответствии с частью статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит», — ответили в пресс-службе КНБ.
При этом не уточняется, по какой именно статье расследуется дело.