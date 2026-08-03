Мужчину застрелили в Жамбылской области

По словам родственников, к преступлению могут быть причастны лица, которых они считают членами действующей в районе преступной группировки. Сестра погибшего утверждает, что предполагаемому подозреваемому 22 года. Семья также заявляет, что до трагедии мужчине неоднократно угрожали. Родные требуют провести объективное и всестороннее расследование, а также привлечь виновных к ответственности.