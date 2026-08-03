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Мужчину застрелили в Жамбылской области

Мужчину застрелили в Жамбылской области. Трагедия произошла 1 августа около 3 часов ночи в селе Луговое района им. Турара Рыскулова. Полиция возбудила уголовное дело, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

По словам родственников, к преступлению могут быть причастны лица, которых они считают членами действующей в районе преступной группировки. Сестра погибшего утверждает, что предполагаемому подозреваемому 22 года. Семья также заявляет, что до трагедии мужчине неоднократно угрожали. Родные требуют провести объективное и всестороннее расследование, а также привлечь виновных к ответственности.

У погибшего остались жена, сын и дочери. Пожилые родители потеряли единственного сына. В департаменте полиции Жамбылской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что начато досудебное расследование по статье «Убийство».

Сотрудники полиции установили подозреваемого и водворили его в изолятор временного содержания. В пресс-службе ведомства заверили, что проводятся необходимые следственные действия для всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела. Иную информацию в ДП Жамбылской области не разглашают в соответствии со ст. 201 УПК РК.