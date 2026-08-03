Скорость на Саина в Алматы снизили: названа причина

Водители Алматы сообщили в соцсетях о снижении скоростного режима на улице Саина с 80 до 60 км/ч. В акимате города подтвердили, что ограничение действительно введено на одном из участков магистрали. Как сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы, изменения коснулись отрезка улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Толе би.
«В рамках реализации мероприятий по организации выделенной полосы для движения маршрутных транспортных средств по ул. Саина на участке от пр. Рыскулова до ул. Толе би скорректирована схема организации дорожного движения», — пояснили в управлении. В ведомстве уточнили, что после перераспределения ширины существующих полос удалось организовать четыре полосы движения.
«В соответствии с утвержденной схемой выполнено перераспределение ширины существующих полос движения, что позволило организовать четыре полосы движения», — сообщили в управлении. Причину изменения скоростного режима также объяснили. «В целях повышения безопасности дорожного движения и с учетом особенностей транспортных развязок на пересечениях ул. Саина с проспектом Райымбека и ул. Толе би, предусматривающих въезды и съезды с развязок, на указанном участке введено ограничение максимальной скорости движения до 60 км/ч», — говорится в ответе управления.