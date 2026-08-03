Скорость на Саина в Алматы снизили: названа причина

Водители Алматы сообщили в соцсетях о снижении скоростного режима на улице Саина с 80 до 60 км/ч. В акимате города подтвердили, что ограничение действительно введено на одном из участков магистрали. Как сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы, изменения коснулись отрезка улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Толе би.