Как научиться кататься на велосипеде. Пошаговая программа тренировок

Исследование, в котором сравнивали бег и велоезду, показало, что после бега в крови повышаются маркеры разрушения хряща и кости, а после велоезды — нет. Это не значит, что бег вреден для здоровых людей, но для тех, у кого уже есть проблемы с суставами, велосипед может стать более безопасной альтернативой.