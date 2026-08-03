В Красноярске назвали график работы мобильного флюорографа на август

В краевом минздраве сообщают, что флюорография позволяет выявить туберкулез органов дыхания, онкологические заболевания органов грудной клетки, врожденные аномалии развития легких и скелета, саркоидоз, профессиональные заболевания легких, а также некоторые патологии сердца, плевры и диафрагмы. Многие из этих заболеваний на ранних стадиях протекают без выраженных симптомов, поэтому специалисты рекомендуют проходить обследование не реже одного раза в год.