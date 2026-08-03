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В Красноярске назвали график работы мобильного флюорографа на август

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В августе горожане смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование в мобильном кабинете Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера № 1.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В августе горожане смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование в мобильном кабинете Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера № 1.

Передвижной флюорограф будет работать у поликлиники № 14 по адресу: ул. Весны, 11. Пройти обследование можно 7−14, 17−21, 25, 27, 28 и 31 августа с 9:00 до 14:00.

Получить результаты обследования можно в мобильном кабинете через день после прохождения процедуры.

В краевом минздраве сообщают, что флюорография позволяет выявить туберкулез органов дыхания, онкологические заболевания органов грудной клетки, врожденные аномалии развития легких и скелета, саркоидоз, профессиональные заболевания легких, а также некоторые патологии сердца, плевры и диафрагмы. Многие из этих заболеваний на ранних стадиях протекают без выраженных симптомов, поэтому специалисты рекомендуют проходить обследование не реже одного раза в год.

Обследование проводится бесплатно, без предварительной записи. Пройти его могут все жители Красноярска, в том числе люди без медицинского полиса и регистрации. При себе необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность.