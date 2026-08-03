Кто заплатит за перелом при падении на льду у магазина?

Прокуратура Дзержинского района довела показательное дело 84-летней волгоградки до суда.
Пожилая волгоградка получит от торговой организации компенсацию за падение и полученную травму.
В прокуратуру Дзержинского района города Волгограда обратилась 84-летняя местная жительница с просьбой помочь взыскать денежные средства, потраченные на приобретение протеза.
В январе 2026 г. 84-летняя пострадавшая поскользнулась на неочищенной от наледи дорожке оптового рынка и сломала шейку бедра.
«В городской больнице ей проведена срочная операция по замене сустава, — рассказали в прокуратуре области. — В связи с тем, что эндопротезов в учреждении на момент операции в наличии не имелось, пенсионерка приобрела протез за 153 тыс. руб».
Потом пожилая женщина обратилась в прокуратуру Дзержинского района.
Так как в её падении была виновата администрация рынка, обязанная содержать территорию в порядке, то ей теперь и придётся возместить расходы на протез, а также компенсировать моральный ущерб.
«Решением Дзержинского районного суда города Волгограда исковые заявления прокурора удовлетворены, в пользу пенсионерки взыскано более 250 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре.