В Ростовской области стартует эксперимент по предоставлению мер соцзащиты

В Ростовской области, а также в Тюменской области и Башкирии с 1 августа 2026 года по 31 марта 2027 года проведут эксперимент по использованию платежных карт «Мир» для предоставления мер соцзащиты нескольким категориям льготников. Постановление утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин.