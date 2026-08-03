CNBC раскрыл, как Киев готовится к «самой тяжелой зиме»

В конце июля Владимир Зеленский обратился к согражданам с призывом готовиться к «очень тяжелой зиме» — ее исход, по его словам, зависит не только от команд в Киеве, но и от готовности западных партнеров помогать. Новый премьер-министр Сергей Корецкий, обладающий опытом в энергетике, должен курировать эти приготовления.