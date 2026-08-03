CNBC раскрыл, как Киев готовится к «самой тяжелой зиме»

Ирина Терех, руководитель компании Fire Point, создающей беспилотники, рассказала телеканалу, что угрозу нужно оценивать трезво. Украинские инженеры спешат вывести на рынок собственные средства противоракетной обороны, но, подчеркнула она, обычно на разработку подобных систем уходят десятилетия, поэтому «решить задачу до начала отопительного сезона невозможно».
Дополнительную тревогу вызывает и проблема с лицензией на производство Patriot. 1 августа американский лидер Дональд Трамп заявил, что отозвал согласие, опасаясь, что разработка может обернуться риском уже для США. Республиканец Майк Тернер сообщил CNBC, что Киев и Вашингтон продолжают консультации, однако окончательное решение не принято.
Параллельно Украина укрепляет защиту ТЭЦ и подстанций, формирует резервы топлива и оборудования, а также рассчитывает на финансовую подпитку Европы. Власти ожидают получение части из €90-миллиардного пакета поддержки Евросоюза, пишет CNBC.
В конце июля Владимир Зеленский обратился к согражданам с призывом готовиться к «очень тяжелой зиме» — ее исход, по его словам, зависит не только от команд в Киеве, но и от готовности западных партнеров помогать. Новый премьер-министр Сергей Корецкий, обладающий опытом в энергетике, должен курировать эти приготовления.
Корецкий, министр энергетики Денис Шмыгаль и глава Черниговской области Вячеслав Чаус ранее отмечали, что стране предстоит восстановить свыше 10 ГВт потерянных мощностей, создать около 3 ГВт децентрализованной генерации, усилить противовоздушную защиту критической инфраструктуры и довести объем газа в подземных хранилищах до 14,6 млрд кубометров.