Нижегородская канатная дорога может открыться не раньше мая 2027 года

Ростехнадзор выдал предписание организации «Урбантех Сервис» по окончании расследования июльского ЧП на переправе. Напомним, что канатку вывел из строя сильный ветер. В результате непогоды несколько кабин с пассажирами столкнулись. Людей спускали вниз на тросе.