Нижегородская канатная дорога может открыться не раньше мая 2027 года

Возобновление работы канатной дороги Нижний Новгород — Бор ожидается не раньше мая 2027 года. Об этом сообщает телекомпания «Волга».
Ростехнадзор выдал предписание организации «Урбантех Сервис» по окончании расследования июльского ЧП на переправе. Напомним, что канатку вывел из строя сильный ветер. В результате непогоды несколько кабин с пассажирами столкнулись. Людей спускали вниз на тросе.
Сейчас переправа закрыта. Если компания выполнит работы быстро, то сроки открытия канатки могут измениться. «Урбантех Сервис» вправе обратиться в Ростехнадзор с просьбой о проведении внеплановой выездной проверки после ремонта.
О старте работ на канатной дороге после происшествия стало известно в конце июля. Специалисты восстановят поврежденное оборудование, дополнительно проведут диагностику канатов, опор и вагончиков. Отдельное внимание компания уделит системам безопасности и подготовке персонала.