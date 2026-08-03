Симоньян рассказала о первом тираже книги о Кеосаяне

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что первый тираж ее новой книги «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» составит 50 тысяч экземпляров.
Книга о режиссере Тигране Кеосаяне «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» должна выйти в сентябре, к годовщине его смерти. Деньги от ее продажи пойдут на помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников. На книгу уже можно оформить предзаказ на сайте книжного магазина «Читай-город» и на маркетплейсе Ozon. Там же можно прочитать и отрывок из романа.
«Первый тираж моей новой книги про нас с Тиграном, “Непервая любовь. Исповедь горя и радости”, будет 50 тысяч. Это благодаря вашим предзаказам, спасибо всем большое», — написала Симоньян в своем канале в «Максе».
Главред добавила, что в случае, если число предзаказов продолжит расти, тираж книги будет увеличен.
Российский кинорежиссер, продюсер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье кинематографистов. Широкую известность ему принесли картины «Бедная Саша», «Президент и его внучка», «Ландыш серебристый». Последней режиссерской работой Кеосаяна стал фильм «Семь дней Петра Семеныча», снятый по сценарию его супруги, главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян.
С 2007 года Кеосаян активно работал на телевидении, вел авторскую программу на радио Sputnik. Одним из его самых ярких телепроектов стало сатирическое политическое шоу «Международная пилорама», которое выходило на телеканале НТВ с 2016 года в течение восьми лет. Из-за своей гражданской позиции был включен в санкционные списки ряда стран.
В 2024 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РФ, а в 2025 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему почетное звание заслуженного артиста России. Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.