Симоньян рассказала о первом тираже книги о Кеосаяне

Книга о режиссере Тигране Кеосаяне «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» должна выйти в сентябре, к годовщине его смерти. Деньги от ее продажи пойдут на помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников. На книгу уже можно оформить предзаказ на сайте книжного магазина «Читай-город» и на маркетплейсе Ozon. Там же можно прочитать и отрывок из романа.