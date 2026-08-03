Шлагбаум мешает вывозить мусор на Депутатской в Новосибирске

Экипаж мусоровоза приезжает на площадку по графику, однако попасть к контейнерам не может. Водитель не может открыть шлагбаум, а человек, который им управляет, на звонки не отвечает. Из-за этого отходы из центрального двора не вывозят с прошлой недели.