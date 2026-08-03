Радий Хабиров поручил забрать у мэрии Уфы машины, на которых возили судей

«У вас совесть есть, нет, у Уфы? Совесть у вас есть, нет? Рустем Динисламович (исполняющий обязанности мэра Уфы Рустем Шарипов. — “Ъ-Уфа”) — вы ответственны. Совесть есть, нет? Вы своим коллегам скажите: совесть есть, нет хоть немножко?», — обратился господин Хабиров к представителям мэрии Уфы.