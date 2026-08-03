Новосибирская область отметит День физкультурника 8 августа

Центральной площадкой торжества в Новосибирске станет Михайловская набережная Оби: с 10:00 до 15:00 гостей ждут театрализованное шествие спортивных организаций, спартакиада для работников отрасли, спортивные состязания, фитнес‑фестиваль, показательные выступления и награждение лучших специалистов. Также будет работать площадка для сдачи нормативов комплекса ГТО.