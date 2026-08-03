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Новосибирская область отметит День физкультурника 8 августа

Центральной площадкой торжества в Новосибирске станет Михайловская набережная.

Источник: Magnific

Новосибирская область готовится к масштабному празднованию Дня физкультурника — он пройдёт 8 августа.

Центральной площадкой торжества в Новосибирске станет Михайловская набережная Оби: с 10:00 до 15:00 гостей ждут театрализованное шествие спортивных организаций, спартакиада для работников отрасли, спортивные состязания, фитнес‑фестиваль, показательные выступления и награждение лучших специалистов. Также будет работать площадка для сдачи нормативов комплекса ГТО.

Всего в регионе запланировано свыше 150 мероприятий: в районах и округах пройдут соревнования, весёлые старты для детей, квесты, мастер‑классы и фестивали ГТО для разных возрастных групп.