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Гриб «кровоточащий зуб» снова заметили в Нижегородской области

На поверхности появляются красные капли.

Грибы Гиднеллум Пека появились на экотропе «Вишенское болото» в Керженском заповеднике, сообщается в официальном канале пространства в мессенджере МАХ.

Всего на участке экотропы было выявлено два скопления плодовых тел — 18 экземпляров разного размера.

Как рассказали в заповеднике, сами по себе грибы белые, но со временем становятся бледно-розовыми, а на поверхности выступают красные капли. Они известны еще как «кровоточащий зуб» или «клубника со сливками».

Ранее сообщалось, что в лысковских лесах нашли гигантский гриб-баран. Это представитель семейства трутовиковых. Плодовое тело гриба может достигать 30 сантиметров в диаметре и весить почти 2 килограмма.