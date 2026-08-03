Гриб «кровоточащий зуб» снова заметили в Нижегородской области

Грибы Гиднеллум Пека появились на экотропе «Вишенское болото» в Керженском заповеднике, сообщается в официальном канале пространства в мессенджере МАХ.
Всего на участке экотропы было выявлено два скопления плодовых тел — 18 экземпляров разного размера.
Как рассказали в заповеднике, сами по себе грибы белые, но со временем становятся бледно-розовыми, а на поверхности выступают красные капли. Они известны еще как «кровоточащий зуб» или «клубника со сливками».
Ранее сообщалось, что в лысковских лесах нашли гигантский гриб-баран. Это представитель семейства трутовиковых. Плодовое тело гриба может достигать 30 сантиметров в диаметре и весить почти 2 килограмма.