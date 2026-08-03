Ремонт дороги на улице Щорса в Черемхове планируют завершить в 2026 году

«Объект очень важный для населения, ведь он соединяет поселок с районным центром. Подрядчик выполняет работу в хорошем темпе. Но в ходе дополнительного обследования путепровода были выявлены дефекты опорных частей, представляющие угрозу обрушения. В связи с этим в проект внесены изменения, получено повторное положительное заключение экспертизы. Сейчас ведем работу с ОАО “РЖД” о предоставлении технологических “окон” для выполнения работ», — отметил Игорь Кобзев.