Ремонт дороги на улице Щорса в Черемхове планируют завершить в 2026 году

IrkutskMedia, 3 августа. В ходе рабочей поездки в Черемховский район губернатор Иркутской области Игорь Кобзев оценил ход капитального ремонта дороги от улицы Щорса в Черемхово до поселка Алехино. Специалисты оценивают готовность объекта на 33%, сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.
Подрядчик приступил к работе в 2025 году. Капремонт проводят в рамках реализации региональной программы «Транспортный каркас». Ремонт участка протяженностью 0,93 км специалисты планируют завершить до конца 2026 года.
«Объект очень важный для населения, ведь он соединяет поселок с районным центром. Подрядчик выполняет работу в хорошем темпе. Но в ходе дополнительного обследования путепровода были выявлены дефекты опорных частей, представляющие угрозу обрушения. В связи с этим в проект внесены изменения, получено повторное положительное заключение экспертизы. Сейчас ведем работу с ОАО “РЖД” о предоставлении технологических “окон” для выполнения работ», — отметил Игорь Кобзев.
В 2025 году строители демонтировали бордюр, верхние слои дорожного покрытия и ограждения. На 80% завершены работы на подъездных путях, там уже уложен асфальт. В ближайшее время рабочие установят ограждения и опоры освещения.
На путепроводе подрядчик планирует сделать ремонт опор, балок и системы водоотвода. Кроме того специалисты сделают лестничные сходы, установят перильные ограждения и уложат асфальт.
Ранее агентство сообщало, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировал состояние автодороги Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово от Верхоленска Качугского района до рабочего поселка Жигалово. Глава Приангарья на автомобиле проехал участок протяженность более 100 км. Вместе с ним также ехал директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Петр Демидов.