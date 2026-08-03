В России запустили лотерею в поддержку туризма по Золотому кольцу

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» с 3 августа запускает новую лотерею «Золотое кольцо от Русского лото», целевые отчисления от которой будут направлены в поддержку развития одноименного национального туристского маршрута, сообщили РИА Новости в компании.
Правительство в апреле поручило «Спортлото» организовать лотереи для поддержки внутреннего туризма в рамках развития маршрута «Золотое кольцо» — 5 тиражных и 5 бестиражных. Организатором лотерей выступает Минфин России.
«Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей “Столото” с 3 августа запускает в продажу билеты новой государственной лотереи “Золотое кольцо от Русского лото”, целевые отчисления от которой будут направлены в поддержку развития одноименного национального туристского маршрута — “Золотое кольцо”, — рассказали в компании.
Половина выручки от продаж билетов лотереи направляется в призовой фонд на выплату выигрышей участникам, а 4,5% от выручки в 2026 году оператор направит в бюджет РФ в виде целевых отчислений. В 2027 году размер целевых отчислений составит уже 5% от суммы выручки, а в 2028 году — 5,5%.
Первый розыгрыш лотереи пройдет 4 августа в 18.00 по мск. Далее тиражи будут проходить каждый день в 20.00 по мск. Минимальный гарантированный суперприз в лотерее составляет 100 миллионов рублей.
В 2027 году «Золотому кольцу» России исполнится 60 лет, и в связи с этим он будет увеличен на 49 населенных пунктов, впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. Как ранее отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в 2025 году регионы «Золотого кольца» вместе с Москвой посетили 24 миллиона туристов, что составило 27% от всех внутренних туристических поездок.