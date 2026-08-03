В России запустили лотерею в поддержку туризма по Золотому кольцу

В 2027 году «Золотому кольцу» России исполнится 60 лет, и в связи с этим он будет увеличен на 49 населенных пунктов, впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. Как ранее отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в 2025 году регионы «Золотого кольца» вместе с Москвой посетили 24 миллиона туристов, что составило 27% от всех внутренних туристических поездок.