За выходные красноярские инспекторы ДПС поймали более 70 лихачей на мотоциклах

Особое внимание полицейские уделили тем десяти водителям, которые сели за руль без прав. Если такое происходит впервые, то мотоциклиста оштрафуют на сумму до 15 тысяч рублей, за повторное нарушение придется раскошелиться до 100 тысяч рублей. В любом случае, байкера отстранят от управления, а его технику отправят на спецстоянку.