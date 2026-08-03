Энергетики взыскали с воронежского КБХА еще 72 млн рублей

По данным арбитражной картотеки, всего с участием сторон возбуждено 17 дел, в 10 из них «ТНС энерго Воронеж» выступает истцом, а КБХА — ответчиком. Последний такой иск был подан в начале июня, в нем структура «ТНС энерго» потребовала взыскать в ее пользу 79 млн руб. Заявление принято к производству, заседание по нему назначено на 18 августа. Кроме того, в апреле в воронежский арбитраж поступил иск к КБХА от той же компании на 231,5 млн руб. Предварительное заседание по нему запланировано на 12 августа.